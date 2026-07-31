На Сахалине спустя несколько дней нашли пропавшую 62-летнюю женщину

Пропавшую 27 июля жительницу Сахалина нашли спустя несколько дней поисков. Отправившуюся за дикоросами женщину обнаружили добровольцы в районе реки Сучковка, примерно в двух километрах от села Воскресенское.

По данным регионального управления МЧС, поисковая операция завершилась успешно. К найденной направились медики, чтобы оценить её состояние и оказать необходимую помощь.

«Благодаря работе участников поиска женщина найдена! Её обнаружили добровольцы почти в двух километрах от села Воскресенское Анивского района у реки Сучковка», – сообщили в ведомстве.

К поискам подключались спасатели и добровольцы. Специалисты обследовали территорию вокруг населённого пункта, где в последний раз могла находиться женщина. Сейчас устанавливаются подробности произошедшего и состояние найденной жительницы.

Ранее Life.ru писал, что во Вьетнаме продолжаются поиски россиянки, которая пропала во время отдыха у моря. Девушка исчезла в Дананге перед своим 26-летием, когда вышла на прогулку к побережью. По словам семьи, после этого от неё не осталось никаких следов, а официальные поиски не дали результатов. Родственники вот уже полтора месяца продолжают самостоятельно искать информацию о местонахождении девушки.