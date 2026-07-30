Во Вьетнаме полтора месяца ищут пропавшую у моря девушку из России

Пропавшую во Вьетнаме россиянку Регину ищут уже полтора месяца. Как пишет SHOT, девушка исчезла за два дня до своего 26-летия.

Мать Регины рассказала Telegram-каналу, что они прилетели в Дананг в начале июня на 10 дней, чтобы отметить дни рождения — её и дочери. Вечером Регина решила прогуляться к морю, а отчим пошёл её провожать. Девушка шла впереди, а мужчина отстал из-за проблем со здоровьем и потерял её из виду. Он услышал только её крик: «Дядь Боря!» После этого Регина исчезла.

По словам матери, отчим бросился к воде, но на море бушевал шторм, и волны не дали ему далеко зайти. Он подумал, что падчерица могла вернуться на виллу, и поспешил обратно. Но Регины там не было. Тогда семья вызвала спасателей.

Пропавшая во Вьетнаме россиянка. Фото © Telegram / SHOT

Официальные поиски длились неделю, но не дали результатов — не нашли ни тела, ни следов. Вьетнамская полиция объяснила, что в стране ищут только несовершеннолетних и пожилых, остальных в списки пропавших не включают. От безысходности семья вернулась в Москву. Сейчас родители пытаются найти дочку своими силами.

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