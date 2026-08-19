В Ростовской области девочка погибла на реке Дон, попав под винты катера

В Ростовской области на реке Дон у Азова погибла 8-летняя девочка. Вечером 18 августа школьница находилась на катере, упала за борт, и её затянуло под движущееся судно к винтам. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Когда малышку вытащили из воды, она была жива, но травмы оказались слишком тяжёлыми. Она скончалась на присе до приезда скорой.

«Этот случай в очередной раз напоминает: прогулка на маломерном судне требует особого внимания к безопасности детей. Ребёнок должен находиться под постоянным присмотром взрослых и быть обеспечен правильно подобранным спасательным жилетом», — напомнили в ведомстве.

Ранее в Краснодарском крае на реке Кубань во время тренировки по гребле утонул подросток. Прокуратура начала проверку, чтобы выяснить причины трагедии и проверить, соблюдались ли правила безопасности на занятии.