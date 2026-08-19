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Регион
19 августа, 07:45

В Ростовской области девочка погибла на реке Дон, попав под винты катера

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LeStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LeStudio

В Ростовской области на реке Дон у Азова погибла 8-летняя девочка. Вечером 18 августа школьница находилась на катере, упала за борт, и её затянуло под движущееся судно к винтам. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Когда малышку вытащили из воды, она была жива, но травмы оказались слишком тяжёлыми. Она скончалась на присе до приезда скорой.

«Этот случай в очередной раз напоминает: прогулка на маломерном судне требует особого внимания к безопасности детей. Ребёнок должен находиться под постоянным присмотром взрослых и быть обеспечен правильно подобранным спасательным жилетом», — напомнили в ведомстве.

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Наталья Афонина
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