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Опубликовано 9 сентября, 08:59

Сразу шесть целей: Минобороны сообщило об уничтожении морских дронов в Чёрном море

Минобороны 9 сентября сообщило об уничтожении шести катеров ВСУ в Чёрном море

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Силы Черноморского флота уничтожили шесть украинских безэкипажных катеров. Об этом 9 сентября сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, морские дроны были обнаружены в северо-западной части Чёрного моря.

«Силами Черноморского флота в северо-западной части Чёрного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров военно-морских сил Украины», — говорится в сообщении.

В Минобороны не уточнили, в каком именно районе находились катера и какими средствами их уничтожили.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 9 сентября 2026 года Геленджик подвергся самой массовой и продолжительной атаке беспилотников ВСУ с начала конфликта. По словам главы города Алексея Богодистова, множественные БПЛА фиксировались и поражались силами ПВО и мобильными огневыми группами на протяжении всей ночи, при этом противнику не удалось достичь поставленных целей, и все объекты остались неповреждёнными. Режим угрозы атаки БПЛА, действовавший в городе, был отменен утром 9 сентября.

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Никита Никонов
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