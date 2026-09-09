Сразу шесть целей: Минобороны сообщило об уничтожении морских дронов в Чёрном море

Силы Черноморского флота уничтожили шесть украинских безэкипажных катеров. Об этом 9 сентября сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, морские дроны были обнаружены в северо-западной части Чёрного моря.

«Силами Черноморского флота в северо-западной части Чёрного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров военно-морских сил Украины», — говорится в сообщении.

В Минобороны не уточнили, в каком именно районе находились катера и какими средствами их уничтожили.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 сентября 2026 года Геленджик подвергся самой массовой и продолжительной атаке беспилотников ВСУ с начала конфликта. По словам главы города Алексея Богодистова, множественные БПЛА фиксировались и поражались силами ПВО и мобильными огневыми группами на протяжении всей ночи, при этом противнику не удалось достичь поставленных целей, и все объекты остались неповреждёнными. Режим угрозы атаки БПЛА, действовавший в городе, был отменен утром 9 сентября.