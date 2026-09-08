В Геленджике запретили выход в море из-за угрозы атаки вражеских БЭК

Опасность атаки безэкипажных катеров объявили в Геленджике Краснодарского края. На фоне угрозы власти временно перекрыли выход в море для всех плавательных средств. Соответствующее предупреждение разместила пресс-служба администрации города-курорта.

Особое внимание попросили уделить безопасности у побережья. Жителям и туристам рекомендовали покинуть пляжи и набережную, а также не оставаться на открытой территории рядом с морем. Для укрытия подойдут помещения без окон. При наличии такой возможности следует перейти в подвал или цокольный этаж. От автомобиля в качестве укрытия лучше отказаться. Ограничения введены до снятия угрозы и призваны обеспечить безопасность людей.

Ранее сообщалось, что удар пришёлся по зданию и территории действующей Орлянской средней школы в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. К счастью, обошлось без пострадавших. В момент произошедшего внутри учебного заведения и рядом с ним никого не было.