Один человек погиб при атаке дрона ВСУ на автовокзал в Брянской области
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Мужчина погиб в результате атаки беспилотника на автовокзал в городе Злынке Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
«Трагедия в Злынке. Вражеский беспилотник атаковал автовокзал. К огромному горю, от полученных травм погиб мужчина», — написал глава региона.
Ковальчук выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать его семье всю необходимую помощь.
Информация о других пострадавших и повреждениях в результате атаки пока не приводится.
В Брянской области 8 сентября также сообщалось о других атаках беспилотников. Ранее Life.ru писал, что при ударе по автозаправочной станции в Стародубе погиб 39-летний мужчина, ещё три человека получили ранения.
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