Один человек погиб при атаке дрона ВСУ на автовокзал в Брянской области

Мужчина погиб в результате атаки беспилотника на автовокзал в городе Злынке Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«Трагедия в Злынке. Вражеский беспилотник атаковал автовокзал. К огромному горю, от полученных травм погиб мужчина», — написал глава региона.

Ковальчук выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать его семье всю необходимую помощь.

Информация о других пострадавших и повреждениях в результате атаки пока не приводится.

В Брянской области 8 сентября также сообщалось о других атаках беспилотников. Ранее Life.ru писал, что при ударе по автозаправочной станции в Стародубе погиб 39-летний мужчина, ещё три человека получили ранения.