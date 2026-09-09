Ночь без сна: Геленджик пережил самый массовый налёт БПЛА, но ПВО не дала им разгуляться

Минувшей ночью Геленджик подвергся самому продолжительному и массовому налёту беспилотников за всё время наблюдений. Все цели над городом поражались средствами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами. Об этом сообщил глава курорта Алексей Богодистов.

Для отражения налёта военные задействовали комплексы ПВО, а также мобильные огневые группы. Они поражали обнаруженные воздушные цели непосредственно над городом.

Несмотря на продолжительность атаки, противнику не удалось добиться поставленных целей. Обстановку контролировали силы, отвечающие за противовоздушную оборону города. Богодистов отдельно выразил благодарность военнослужащим, которые обеспечивали безопасность жителей и гостей Геленджика во время ночного налёта.

Ранее ночью 9 сентября Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ. Наиболее серьёзные последствия зафиксировали в жилых районах Новороссийска: погибли четыре человека, среди них ребёнок, ещё 29 жителей получили ранения. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.