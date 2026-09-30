Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 сентября, 09:54

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по портовому комплексу и сухогрузу в Измаиле

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские войска нанесли удары по объекту портовой инфраструктуры в Измаиле и сухогрузу, следовавшему в сторону Одессы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, в Измаиле целью стал производственно-промышленный комплекс, через который осуществлялись приём, хранение и дальнейшая перевозка военных грузов и топлива для украинских формирований.

Ещё один удар пришёлся по судну в северо-западной части Чёрного моря. Российская сторона утверждает, что сухогруз направлялся в порт Одессы и перевозил военное имущество, а также продукцию двойного назначения.

Киев встретил утро без света и воды: важные энергообъекты попали под ночной удар
Киев встретил утро без света и воды: важные энергообъекты попали под ночной удар

Ранее Life.ru сообщал об ударах по сухогрузам и портовой инфраструктуре Одессы и Измаила. Тогда Минобороны заявляло о поражении объектов, использовавшихся для перевалки и хранения военного имущества, а также двух судов, связанных, по версии ведомства, с доставкой военных грузов.

Больше новостей о ходе боевых действий и ударах по военной инфраструктуре — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar