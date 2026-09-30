Минобороны: ВС РФ нанесли удары по портовому комплексу и сухогрузу в Измаиле

Российские войска нанесли удары по объекту портовой инфраструктуры в Измаиле и сухогрузу, следовавшему в сторону Одессы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, в Измаиле целью стал производственно-промышленный комплекс, через который осуществлялись приём, хранение и дальнейшая перевозка военных грузов и топлива для украинских формирований.

Ещё один удар пришёлся по судну в северо-западной части Чёрного моря. Российская сторона утверждает, что сухогруз направлялся в порт Одессы и перевозил военное имущество, а также продукцию двойного назначения.

Ранее Life.ru сообщал об ударах по сухогрузам и портовой инфраструктуре Одессы и Измаила. Тогда Минобороны заявляло о поражении объектов, использовавшихся для перевалки и хранения военного имущества, а также двух судов, связанных, по версии ведомства, с доставкой военных грузов.