Киев ждут тяжёлые и, возможно, последние месяцы: На Западе раскрыли тайный план РФ

Ситуация в Киеве может заметно ухудшиться ещё до наступления холодов на фоне усиления российских ударов по Украине. Об этом пишет The Economist.

Авторы публикации отмечают, что Россия нарастила системные удары по украинской территории и хочет парализовать город. Ранее украинские и западные эксперты предупреждали о сложностях, с которыми Киев может столкнуться предстоящей зимой, однако теперь, как говорится в статье, проблемы для столицы могут начаться раньше.

Издание ссылается на двух высокопоставленных украинских чиновников, которые заявили, что российская разведывательная активность свидетельствует о начале трёхсторонней кампании против Киева. По утверждению собеседников The Economist, она включает «бомбардировки, саботаж» и действия, направленные на создание «политического хаоса» в украинской столице.

Авторы статьи считают, что это способно серьёзно осложнить положение Киева ещё до наступления зимнего периода.

Ранее Life.ru рассказывал, что прошлой зимой более миллиона жителей Киева остались без электричества, а свыше четырёх тысяч многоквартирных домов — без отопления. На левом берегу города полностью прекращалась подача воды. Нынешние холодные месяцы могут быть ещё сложнее, из-за чего люди активно уезжают из городов в частный сектор.