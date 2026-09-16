Ни тепла, ни света, ни канализации: Киев оказался не готов к зиме

Киев может оказаться наименее подготовленным к предстоящей зиме среди крупных городов Украины. Уровень готовности столицы составляет примерно 40%, оценил бывший глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин.

Он рассказал журналистам, что в феврале Киев начинал подготовку с наиболее слабых позиций: тогда уровень устойчивости городской инфраструктуры оценивался лишь в 1,5%. Для сравнения, в Харькове показатель составлял 51%, а в Чернигове — 24%.

Защита киевских электроподстанций сейчас готова почти на 80%. Завершить основные работы городские власти и Агентство восстановления рассчитывают до конца сентября. Параллельно в Киеве создают 520 МВт резервных теплоэнергетических мощностей. Часть установок должна поддерживать работу ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, а при авариях обеспечивать теплом Русановку и Березняки. Ввести эти объекты планируют ориентировочно в декабре.

Одной из главных угроз Сухомлин назвал возможное повреждение канализационных насосных станций. По его оценке, выход таких объектов из строя способен оставить город без воды и нарушить теплоснабжение. Попадание неочищенных стоков в Днепр также грозит масштабными экологическими последствиями.

Ранее Life.ru рассказывал, что минувшей зимой более миллиона жителей Киева остались без электричества, а свыше четырёх тысяч многоквартирных домов — без отопления. На левом берегу города полностью прекращалась подача воды.