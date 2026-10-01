Деньги на исходе перед зимой: Politico оценила финансовые риски Украины
Politico: У Киева иссякают средства на ведение боевых действий
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У Украины заканчиваются средства, необходимые для продолжения боевых действий, причём финансовые проблемы обостряются перед наступлением зимы. Об этом пишет Politico.
По данным издания, украинским властям необходимо закрыть дефицит оборонного финансирования примерно в $27 млрд уже в 2026 году. Киев рассчитывает найти около $7 млрд внутри страны, а оставшуюся сумму получить от зарубежных партнёров.
Politico отмечает, что проблема возникла на фоне приближающейся зимы и нехватки отдельных видов вооружений. Часть средств Киев рассчитывает получить в рамках европейских программ, однако доступ к некоторым траншам зависит от выполнения Украиной согласованных с Брюсселем условий и реформ.
Отсутствие необходимых денег способно сказаться на возможностях Украины продолжать боевые действия. Средства требуются в том числе для предварительной оплаты поставок вооружений и боеприпасов, которые должны поступить уже в 2027 году. Ещё сложнее, по оценке Politico, может оказаться следующий год. Украине потребуется около $52,6 млрд внешней помощи.
Финансовые сложности Киева проявились ещё до публикации Politico. В середине сентября премьер-министр Сергей Корецкий назвал ситуацию с государственными финансами близкой к критической и предупредил о риске недополучить часть из $29,5 млрд международного финансирования. Спустя два дня депутат Верховной рады Вадим Ивченко заявил, что в бюджете может не хватить денег даже на два месяца зарплат военнослужащим ВСУ. При этом в Евросоюзе оценивали положение иначе: еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что основные бюджетные потребности Украины на 2026 год, вероятно, уже обеспечены, хотя дополнительная военная поддержка стране по-прежнему требуется. На следующий год Киев рассчитывает привлечь десятки миллиардов долларов извне, тогда как украинский экономист Алексей Кущ ранее заявлял о сокращении объёмов западного финансирования примерно втрое.
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