Деньги на исходе перед зимой: Politico оценила финансовые риски Украины

У Украины заканчиваются средства, необходимые для продолжения боевых действий, причём финансовые проблемы обостряются перед наступлением зимы. Об этом пишет Politico.

По данным издания, украинским властям необходимо закрыть дефицит оборонного финансирования примерно в $27 млрд уже в 2026 году. Киев рассчитывает найти около $7 млрд внутри страны, а оставшуюся сумму получить от зарубежных партнёров.

Politico отмечает, что проблема возникла на фоне приближающейся зимы и нехватки отдельных видов вооружений. Часть средств Киев рассчитывает получить в рамках европейских программ, однако доступ к некоторым траншам зависит от выполнения Украиной согласованных с Брюсселем условий и реформ.

Отсутствие необходимых денег способно сказаться на возможностях Украины продолжать боевые действия. Средства требуются в том числе для предварительной оплаты поставок вооружений и боеприпасов, которые должны поступить уже в 2027 году. Ещё сложнее, по оценке Politico, может оказаться следующий год. Украине потребуется около $52,6 млрд внешней помощи.