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Опубликовано 26 сентября, 19:32

В Евросоюзе усомнились в остроте финансовых проблем Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istetsen2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istetsen2

Основные бюджетные потребности Украины на 2026 год, по всей видимости, уже обеспечены. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в интервью Euractiv.

При этом Киеву, по его словам, всё ещё требуется дополнительная военная поддержка. Домбровскис призвал украинские власти в первую очередь использовать финансирование, которое им уже доступно.

«Когда мы обсуждаем дополнительный дефицит финансирования и возможные дополнительные источники средств, важно, чтобы Украина действительно использовала или получила уже доступное финансирование», — подчеркнул еврокомиссар.

Куда ушли деньги? В Европе удивились запросу Зеленского ещё на $27 млрд
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Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский назвал дефицит украинского бюджета «космическим». По словам экс-комика, несмотря на масштаб проблемы, Киев рассчитывает найти решение. Офис Зеленского уточнил, что стороны подробно обсуждали финансирование обороны и необходимые шаги для его обеспечения.

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Виталий Приходько
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