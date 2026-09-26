Основные бюджетные потребности Украины на 2026 год, по всей видимости, уже обеспечены. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в интервью Euractiv.

При этом Киеву, по его словам, всё ещё требуется дополнительная военная поддержка. Домбровскис призвал украинские власти в первую очередь использовать финансирование, которое им уже доступно.

«Когда мы обсуждаем дополнительный дефицит финансирования и возможные дополнительные источники средств, важно, чтобы Украина действительно использовала или получила уже доступное финансирование», — подчеркнул еврокомиссар.

Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский назвал дефицит украинского бюджета «космическим». По словам экс-комика, несмотря на масштаб проблемы, Киев рассчитывает найти решение. Офис Зеленского уточнил, что стороны подробно обсуждали финансирование обороны и необходимые шаги для его обеспечения.