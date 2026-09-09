Куда ушли деньги? В Европе удивились запросу Зеленского ещё на $27 млрд

Требование Владимира Зеленского помочь Украине закрыть дефицит военного бюджета в размере $27 млрд удивило и обеспокоило европейских чиновников. Об этом пишет The New York Times.

«Запрос Украины удивил и встревожил многих европейских чиновников», — говорится в публикации.

По данным NYT, некоторые европейские чиновники в частных беседах начали задаваться вопросом, насколько эффективно Киев расходует уже полученные средства и не завышены ли заявленные потребности.

Теперь в Европе пытаются разобраться, как образовался дефицит, действительно ли он достигает $27 млрд и необходимо ли выделять Киеву дополнительные деньги уже в этом году.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине в 2026 году не хватает около $27 млрд на финансирование обороны, объяснив дефицит более высокими, чем ожидалось, расходами в первой половине года. Для покрытия нехватки Киев предлагает досрочно получить часть средств из кредита ЕС, предназначенных на 2027 год, а также рассчитывает на дополнительную помощь союзников.

Евросоюз уже согласовал для Украины кредит на €90 млрд на 2026–2027 годы: €60 млрд предусмотрены на военные нужды, ещё €30 млрд — на поддержку бюджета. На 2026 год из этой программы предусмотрено до €45 млрд. На фоне нового запроса европейские чиновники пытаются уточнить реальные потребности Киева и причины возникновения дополнительного дефицита.