Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 сентября, 18:12

Украина перечислила МВФ и другим кредиторам свыше $1 млрд за месяц

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В августе Украина направила более $1 млрд на обслуживание и погашение внешних долгов. Об этом сообщил Национальный банк Украины.

На выплаты по государственному долгу в иностранной валюте Киев потратил $721,8 млн. Ещё $285,2 млн Украина перечислила Международному валютному фонду.

Таким образом, совокупные выплаты по этим обязательствам за месяц составили около $1,007 млрд. В сумму вошли платежи по кредитным программам, а также проценты и сборы.

При этом Украина продолжает рассчитывать на внешнее финансирование для покрытия бюджетных потребностей. Получение новых пакетов помощи от зарубежных партнёров нередко сопровождается длительными обсуждениями. На этом фоне западные страны всё чаще призывают Киев искать дополнительные возможности для самостоятельного финансирования государственных расходов.

Внешний долг Украины увеличился в 24 раза после Майдана в 2013 году
Внешний долг Украины увеличился в 24 раза после Майдана в 2013 году

Экономическая ситуация на Украине остаётся одним из ключевых вопросов для западных партнёров Киева. Ранее Life.ru писал, что Украина получила очередной транш финансовой помощи от Евросоюза. Средства были направлены на поддержку бюджета и выполнение условий программы сотрудничества с ЕС.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar