Украина перечислила МВФ и другим кредиторам свыше $1 млрд за месяц

В августе Украина направила более $1 млрд на обслуживание и погашение внешних долгов. Об этом сообщил Национальный банк Украины.

На выплаты по государственному долгу в иностранной валюте Киев потратил $721,8 млн. Ещё $285,2 млн Украина перечислила Международному валютному фонду.

Таким образом, совокупные выплаты по этим обязательствам за месяц составили около $1,007 млрд. В сумму вошли платежи по кредитным программам, а также проценты и сборы.

При этом Украина продолжает рассчитывать на внешнее финансирование для покрытия бюджетных потребностей. Получение новых пакетов помощи от зарубежных партнёров нередко сопровождается длительными обсуждениями. На этом фоне западные страны всё чаще призывают Киев искать дополнительные возможности для самостоятельного финансирования государственных расходов.

Экономическая ситуация на Украине остаётся одним из ключевых вопросов для западных партнёров Киева. Ранее Life.ru писал, что Украина получила очередной транш финансовой помощи от Евросоюза. Средства были направлены на поддержку бюджета и выполнение условий программы сотрудничества с ЕС.