«Ресурсы на исходе»: На Украине заявили о резком сокращении западного финансирования

Внешняя финансовая поддержка Украины сократилась примерно втрое по сравнению с прежними объёмами, заявил украинский экономист Алексей Кущ. По его оценке, Киев сталкивается с растущей нехваткой ресурсов для продолжительного конфликт, передаёт Berliner Zeitung.

По расчётам эксперта, ранее Украина получала напрямую от западных партнёров порядка $40–50 млрд ежегодно. Сейчас, утверждает Кущ, речь идёт примерно о $30 млрд на два года — около $15 млрд в год.

«Видно, что системный ущерб накапливается. Об этом свидетельствует целый ряд факторов, в том числе экономических и внешнеполитических», — заявил экономист.

Кущ считает, что проблема не ограничивается финансами. По его оценке, сокращаются также запас прочности инфраструктуры, демографические возможности и психологический ресурс общества.

Сам Киев также признаёт серьёзные проблемы с финансированием. На прошлой неделе Владимир Зеленский назвал дефицит украинского бюджета «космическим» и обсуждал с Урсулой фон дер Ляйен поиск дополнительных средств. Украине, по заявлению её властей, не хватает около $27 млрд на оборонные расходы в 2026 году. Одновременно в проекте бюджета на 2027 год разрыв между доходами и расходами оценивается примерно в $36 млрд.