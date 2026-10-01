На Украине признали неизбежность зимних перебоев со светом, теплом и водой

Перебоев с электричеством, отоплением и водой предстоящей зимой на Украине практически не избежать. Такой прогноз опубликовало издание «Украинская правда», указав на невозможность полностью защитить энергосистему от атак.

«Все прекрасно понимают, что полностью защитить энергосистему от атак невозможно. Поэтому сценарий, при котором зимой удастся обойтись без перебоев со светом, теплом или водой, фактически исключён», — говорится в публикации.

По данным издания, значительная часть собственных генерирующих мощностей Киева уже не работает. Автор материала считает, что проблемы с энергоснабжением зимой неизбежны.

Ранее сообщалось, что число российских беспилотников в одном массированном налёте на Украину осенью и зимой может приблизиться к 1,5 тысячи. Такую оценку военного аналитика Виктории Чекалиной привёл телеканал CBS News. По данным украинской стороны, в сентябре Россия могла произвести около 1,2 тысячи реактивных дронов «Герань-4» и порядка 800 аппаратов «Герань-5». Чекалина предположила, что зимой основными целями ударов станут объекты электроэнергетики и отопления.