«Остудит мозги»: В Госдуме заявили, что Украину ждёт воссоединение с Россией
Депутат Журавлёв: Украине зимой придётся несладко, но её ждёт воссоединение с РФ
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что Украину на фоне уничтожения её энергетических мощностей ждёт неминуемое воссоединение с Россией.
В беседе с «Газетой.ru» он ответил на вопрос о положении страны в преддверии зимы, подчеркнув, что территория бывшего украинского государства будет процветать после возвращения в состав РФ, тогда как киевскому режиму с наступлением холодов придётся крайне тяжело.
Журавлёв отметил, что половина украинских энергомощностей уже выведена из строя, и при усилении ударов российской армии осенью можно вывести из строя и вторую половину. По его мнению, это «остудит мозги» большей части украинцев, которые поймут, что Владимир Зеленский их обманывает.
Депутат добавил, что в возможном замерзании Украины виноват исключительно Зеленский, который публично обещал привлечь на свою сторону «генерала Мороза», но тот «не предатель и воюет всегда только за Россию».
А ранее на Украине признали превосходство новых реактивных беспилотников ВС РФ. После попыток Киева усилить давление на Москву, РФ стала наносить более интенсивные удары по военным целям на территории Украины.
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