Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что Украину на фоне уничтожения её энергетических мощностей ждёт неминуемое воссоединение с Россией.

В беседе с «Газетой.ru» он ответил на вопрос о положении страны в преддверии зимы, подчеркнув, что территория бывшего украинского государства будет процветать после возвращения в состав РФ, тогда как киевскому режиму с наступлением холодов придётся крайне тяжело.

Журавлёв отметил, что половина украинских энергомощностей уже выведена из строя, и при усилении ударов российской армии осенью можно вывести из строя и вторую половину. По его мнению, это «остудит мозги» большей части украинцев, которые поймут, что Владимир Зеленский их обманывает.

Депутат добавил, что в возможном замерзании Украины виноват исключительно Зеленский, который публично обещал привлечь на свою сторону «генерала Мороза», но тот «не предатель и воюет всегда только за Россию».

А ранее на Украине признали превосходство новых реактивных беспилотников ВС РФ. После попыток Киева усилить давление на Москву, РФ стала наносить более интенсивные удары по военным целям на территории Украины.