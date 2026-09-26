За неё «Генерал Мороз»: Советник Зеленского назвал неожиданный козырь ВС России этой зимой

С наступлением холодов украинские электростанции рискуют стать более заметными для российских беспилотников «Герань», оснащённых тепловизорами. Об этом предупредил советник Владимира Зеленского по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флэш.

По его словам, специальные камеры позволяют обнаруживать энергетические объекты по выделяемому ими теплу. Зимой температурный контраст усиливается, что может значительно осложнить защиту такой инфраструктуры.

«Планы сохранить в тайне какую-то мини-ТЭЦ, генераторную станцию и многое другое могут оказаться иллюзией», — написал Бескрестнов в социальных сетях.

Советник Зеленского считает, что при подготовке к холодному сезону необходимо учитывать возможности российских дронов с тепловизионным оборудованием. Под угрозой обнаружения могут оказаться не только крупные объекты энергетики, но и небольшие генераторные установки.