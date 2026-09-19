Без GPS, но точно в цель: Советник Зеленского встревожился из-за российской «Ариадны»

Россия может заметно повысить точность наведения беспилотников и других средств поражения без использования GPS. Данное мнение выразил советник Владимира Зеленского, украинский эксперт по дронам Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флэш в своём телеграм-канале.

По его версии, речь идёт о системе «Ариадна», которая ориентируется по наземным радиомаякам и не зависит от спутникового сигнала. Бескрестнов утверждает, что разработку не свернули и сейчас рассматриваются варианты её установки на ударные дроны, а также другие боеприпасы.

Такая схема позволит летательным аппаратам сохранять ориентацию на значительном удалении. По его оценке, рабочая зона может достигать примерно 100 километров в глубину территории.

В 2025 году в России успешно завершились испытания прототипа системы сверхточного позиционирования «Ариадна», работающей без спутников. Как сообщили в Фонде поддержки проектов Национальной технологической инициативы, в отличие от GPS и ГЛОНАСС, отечественная разработка использует не космические аппараты, а сеть наземных базовых станций-радиомаяков. Они передают координаты приёмникам, установленным на беспилотниках и других транспортных средствах. Такая архитектура делает систему устойчивой к спуфинговым атакам и преднамеренным помехам.

Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации начали применять новую российскую станцию противодействия беспилотникам «Поле-31». Оборудование предназначено для защиты личного состава, автотранспорта, бронемашин и различных объектов. Оно противодействует ударным и разведывательным дронам, а также дронам-камикадзе. Принцип работы основан на подавлении каналов спутниковой навигации.