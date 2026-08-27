В подконтрольном Киеву Херсоне полностью выведена из строя ТЭЦ

Херсонская ТЭЦ получила критические повреждения после ночного удара российских войск. Всё теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование станции оказалось уничтожено или выведено из строя, заявил и. о. главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Федоренко.

«ТЭЦ получила критические повреждения. В результате удара полностью уничтожено и выведено из строя всё теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование на станции», — сообщил Федоренко.

По данным «Нафтогаза», объект подвергся новой атаке в ночь на четверг. Масштаб повреждений сейчас оценивают специалисты компании.

Накануне Life.ru уже писал о серьёзных повреждениях Херсонской ТЭЦ после удара российской авиабомбы. Тогда в «Нафтогазе» заявили о масштабных разрушениях на объекте, который обеспечивал теплоснабжение значительной части города.