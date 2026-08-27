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27 августа, 11:33

В подконтрольном Киеву Херсоне полностью выведена из строя ТЭЦ

«Нафтогаз»: Оборудование Херсонской ТЭЦ полностью выведено из строя после удара

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Херсонская ТЭЦ получила критические повреждения после ночного удара российских войск. Всё теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование станции оказалось уничтожено или выведено из строя, заявил и. о. главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Федоренко.

«ТЭЦ получила критические повреждения. В результате удара полностью уничтожено и выведено из строя всё теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование на станции», — сообщил Федоренко.

По данным «Нафтогаза», объект подвергся новой атаке в ночь на четверг. Масштаб повреждений сейчас оценивают специалисты компании.

Премьер Украины заявил о серьёзных разрушениях инфраструктуры после удара ВС РФ
Премьер Украины заявил о серьёзных разрушениях инфраструктуры после удара ВС РФ

Накануне Life.ru уже писал о серьёзных повреждениях Херсонской ТЭЦ после удара российской авиабомбы. Тогда в «Нафтогазе» заявили о масштабных разрушениях на объекте, который обеспечивал теплоснабжение значительной части города.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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