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26 августа, 10:32

Херсонская ТЭЦ получила серьёзные повреждения после удара российской авиабомбы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BACHTUB DMITRII

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BACHTUB DMITRII

Херсонская ТЭЦ серьёзно повреждена в результате атаки ВКС России. Как сообщает «Нафтогаз», по предприятию был нанесён удар управляемой авиационной бомбой, что привело к масштабным разрушениям инфраструктуры.

Согласно публикации в Telegram-канале предприятия, данная ТЭЦ обеспечивала теплоснабжением значительную часть города. По заявлению представителей компании, инфраструктурный объект получил критические повреждения.

ТЭЦ-6 получила повреждения после взрывов в Киеве
ТЭЦ-6 получила повреждения после взрывов в Киеве

Ранее Life.ru писал об ударах по объектам, обеспечивающим снабжение ВСУ в Николаеве и Одесской области. В Одессе тогда были поражены топливные резервуары, а в районе порта Южный — судно.

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Наталья Демьянова
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