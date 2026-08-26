Херсонская ТЭЦ получила серьёзные повреждения после удара российской авиабомбы

Херсонская ТЭЦ серьёзно повреждена в результате атаки ВКС России. Как сообщает «Нафтогаз», по предприятию был нанесён удар управляемой авиационной бомбой, что привело к масштабным разрушениям инфраструктуры.

Согласно публикации в Telegram-канале предприятия, данная ТЭЦ обеспечивала теплоснабжением значительную часть города. По заявлению представителей компании, инфраструктурный объект получил критические повреждения.

Ранее Life.ru писал об ударах по объектам, обеспечивающим снабжение ВСУ в Николаеве и Одесской области. В Одессе тогда были поражены топливные резервуары, а в районе порта Южный — судно.