Херсонская ТЭЦ получила серьёзные повреждения после удара российской авиабомбы
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Херсонская ТЭЦ серьёзно повреждена в результате атаки ВКС России. Как сообщает «Нафтогаз», по предприятию был нанесён удар управляемой авиационной бомбой, что привело к масштабным разрушениям инфраструктуры.
Согласно публикации в Telegram-канале предприятия, данная ТЭЦ обеспечивала теплоснабжением значительную часть города. По заявлению представителей компании, инфраструктурный объект получил критические повреждения.
Ранее Life.ru писал об ударах по объектам, обеспечивающим снабжение ВСУ в Николаеве и Одесской области. В Одессе тогда были поражены топливные резервуары, а в районе порта Южный — судно.
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