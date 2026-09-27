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Опубликовано 27 сентября, 13:29

Против них нет защиты: На Украине признали превосходство новых реактивных беспилотников РФ

«Страна.ua»: ПВО Украины не справляется с защитой неба перед зимой

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Украинское издание «Страна.ua» заявило о сложностях с защитой воздушного пространства страны и рисках для энергетики в зимний период.

В публикации говорится, что после попыток Киева усилить давление на Москву, Россия стала наносить более интенсивные удары по военным целям на территории Украины.

«Россия использует реактивные дроны, против которых пока нет эффективного противодействия. Кроме того, есть огромный дефицит ракет к системам Patriot. А значит, небо страны практически не защищено от ударов баллистики. Что порождает крайне тяжелые прогнозы относительно ситуации в энергетике зимой», — говорится в статье.

Авторы публикации также утверждают, что ситуация вызвала недовольство среди части украинцев. По данным издания, похожие обстоятельства весной 2025 года привели к изменению позиции Киева по вопросу возможного прекращения огня.

В материале отмечается, что последствия текущего развития событий пока остаются неопределёнными.

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Ранее в ночное время Вооружённые силы Российской Федерации осуществили серию успешных атак на важные объекты тылового обеспечения украинской стороны. Для выполнения этих задач использовались ударные беспилотные летательные аппараты. Основная цель атак — ключевые элементы системы снабжения украинских войск, расположенные в транспортных узлах и на побережье. Российские дроны атаковали крупные логистические центры, склады и коммуникационные узлы, которые играют важную роль в координации и перемещении резервов.

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Дарья Денисова
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