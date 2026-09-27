Взрыв повредил здание с главным офисом крупнейшего оператора связи Украины в Киеве

Здание, где расположен главный офис крупнейшего украинского оператора связи «Киевстар», получило повреждения в Киеве. Об этом сообщает издание «Страна».

По его данным, повреждения стали следствием взрыва. Какая именно часть здания пострадала и повлиял ли инцидент на работу оператора, пока не уточняется.

Ранее в украинской столице сообщалось о серии взрывов. Других подробностей о произошедшем в районе офиса компании издание не приводит.

«Киевстар» считается крупнейшим оператором электронных коммуникаций Украины. По данным на конец июня 2025 года, услугами его мобильной связи пользовались около 22,4 млн абонентов, фиксированной — более 1,1 млн.

Здание компании уже попадало под удар в сентябре. 14 сентября Минобороны России сообщало о поражении другого объекта «Киевстара», отмечая, что оператор предоставляет услуги мобильной связи и интернета в том числе в интересах ВСУ.