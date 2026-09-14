Удар по связи: Российские беспилотники сожгли офис крупнейшего украинского оператора
Российские дроны поразили здание украинского оператора связи «Киевстар»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Российские ударные беспилотники атаковали офис телекоммуникационного оператора «Киевстар». Согласно сводке Минобороны, цель была поражена высокоточным боеприпасом.
Представители ведомства уточнили, что за операцию отвечала отдельная бригада «Варяг». По их данным, компания обеспечивала мобильную связь и интернет-доступ, в том числе в интересах ВСУ.
Ранее Минобороны сообщило о поражении в Одессе трёх логистических центров, цеха по производству беспилотников и комплектующих к ним, а также склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.