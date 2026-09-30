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Регион
Опубликовано 30 сентября, 20:23

Киевщину снова переводят на графики отключений света

В Киевской области ввели графики отключений света

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

В Киевской области возвращают стабилизационные графики отключений электроэнергии. Ограничения вводятся вечером 30 сентября по команде «Укрэнерго».

По данным ДТЭК, отключения затронут две группы потребителей. Для очереди 3.2 электричества не будет с 18:00 до 20:30.

Потребителей из группы 5.2 планируют отключать с 20:30 до полуночи. Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому расписание также способно корректироваться.

В самом Киеве после экстренных ограничений также начали возвращаться к стабилизационным графикам. Во время аварийных отключений расписания не действовали.

Удар нанесён по центру обработки данных «Де Ново» в Киеве
Удар нанесён по центру обработки данных «Де Ново» в Киеве

Утром 30 сентября часть Киева и Киевской области осталась без электричества после массированного удара по украинской энергетической инфраструктуре. Минобороны РФ сообщило, что целями стали в том числе объекты энергосистемы в Киевской области, которые, по данным ведомства, обеспечивали военное производство. Life.ru подробно рассказывал о ночном ударе и его целях.

В течение дня ситуация с электроснабжением ухудшалась. Украинские энергетики сначала сообщали об аварийных отключениях в Киеве и ряде областей, а затем ввели экстренные ограничения. На фоне воздушной тревоги Life.ru также сообщал о новых взрывах в Киеве после продолжавшейся с ночи атаки.

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Милена Скрипальщикова
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