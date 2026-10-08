Канализация Киева перестала принимать сточные воды из пригорода
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
«Киевводоканал» временно прекратил принимать сточные воды с территории Борщаговской общины. Причиной стали перебои с электроснабжением объектов коммунального предприятия, сообщил секретарь Борщаговского сельсовета Александр Медведь.
Из-за остановки системы часть общины одновременно столкнулась с перебоями в водоснабжении. Коммунальные службы приступили к восстановительным работам. Местные власти заявили, что поддерживают связь с профильными службами и будут сообщать жителям о дальнейшем изменении ситуации.
Позже экстренные отключения электроэнергии в Киевской области отменили. После стабилизации энергоснабжения вода начала постепенно возвращаться в отдельные районы Борщаговской общины, однако для восстановления нормального давления в системе требуется время.
Проблемы с электроснабжением в последние дни фиксируются сразу в нескольких регионах Украины. На 8 октября в части областей ввели почасовые отключения электричества на протяжении всех суток, причём ограничения затронули как население, так и промышленность. За несколько дней до этого без света остались потребители в Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях, а в конце сентября обесточивание затронуло сразу шесть областей страны.
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