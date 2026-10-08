Канализация Киева перестала принимать сточные воды из пригорода

«Киевводоканал» временно прекратил принимать сточные воды с территории Борщаговской общины. Причиной стали перебои с электроснабжением объектов коммунального предприятия, сообщил секретарь Борщаговского сельсовета Александр Медведь.

Из-за остановки системы часть общины одновременно столкнулась с перебоями в водоснабжении. Коммунальные службы приступили к восстановительным работам. Местные власти заявили, что поддерживают связь с профильными службами и будут сообщать жителям о дальнейшем изменении ситуации.

Позже экстренные отключения электроэнергии в Киевской области отменили. После стабилизации энергоснабжения вода начала постепенно возвращаться в отдельные районы Борщаговской общины, однако для восстановления нормального давления в системе требуется время.