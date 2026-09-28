Шесть областей Украины обесточены из-за повреждения объектов энергетики

Шесть регионов Украины обесточены из-за повреждения объектов энергетики, сообщили в пресс-службе Минэнерго страны. Речь идёт о Днепропетровской, Киевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Также подача света приостановлена в подконтрольных ВСУ частях Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о риске серьёзных перебоев с интернетом в стране. Причиной он назвал российские удары по дата-центрам и другой инфраструктуре Незалежной. Власти обсуждают вопрос защиты таких объектов.