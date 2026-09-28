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Опубликовано 28 сентября, 09:51

Шесть областей Украины обесточены из-за повреждения объектов энергетики

Вид на порт Одессы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aikilu

Вид на порт Одессы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aikilu

Шесть регионов Украины обесточены из-за повреждения объектов энергетики, сообщили в пресс-службе Минэнерго страны. Речь идёт о Днепропетровской, Киевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Также подача света приостановлена в подконтрольных ВСУ частях Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Сталь варить негде: В Германии прочат Украине крах из-за ударов по металлургии
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Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о риске серьёзных перебоев с интернетом в стране. Причиной он назвал российские удары по дата-центрам и другой инфраструктуре Незалежной. Власти обсуждают вопрос защиты таких объектов.

Больше новостей о ходе боевых действий и ситуации на Украине — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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