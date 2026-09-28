Норвежское издание Steigan связало остановку ряда крупных металлургических предприятий Украины с серьёзными проблемами для экономики страны. Авторы материала заявили, что прекращение работы нескольких заводов стало одним из наиболее заметных ударов по промышленному сектору.

Речь идёт о «Запорожстали», Kamet Steel и ArcelorMittal Кривой Рог. После серии ракетных ударов предприятия столкнулись с перебоями в работе. В компании ArcelorMittal заявили, что не могут безопасно и устойчиво возобновить работу украинского подразделения после повреждений производственных объектов.

В Steigan заметили, что эти предприятия обеспечивали значительную часть производства стали на Украине. Авторы материала считают, что проблемы металлургии усугубляют экономическое положение страны на фоне продолжающегося конфликта. При этом выводы о «неминуемом крахе» Украины являются оценкой самого издания.

«Трудно представить себе иное развитие конфликта, кроме одного: краха Украины, причем все более стремительного», — делает вывод автор статьи.