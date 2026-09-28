Сталь варить негде: В Германии прочат Украине крах из-за ударов по металлургии
Steigan: Удары по металлургическим предприятиям ведут Украину к краху
Завод «Каметсталь», расположенный в украинском Каменском, после удара. Обложка © Telegram / Политика страны
Норвежское издание Steigan связало остановку ряда крупных металлургических предприятий Украины с серьёзными проблемами для экономики страны. Авторы материала заявили, что прекращение работы нескольких заводов стало одним из наиболее заметных ударов по промышленному сектору.
Речь идёт о «Запорожстали», Kamet Steel и ArcelorMittal Кривой Рог. После серии ракетных ударов предприятия столкнулись с перебоями в работе. В компании ArcelorMittal заявили, что не могут безопасно и устойчиво возобновить работу украинского подразделения после повреждений производственных объектов.
В Steigan заметили, что эти предприятия обеспечивали значительную часть производства стали на Украине. Авторы материала считают, что проблемы металлургии усугубляют экономическое положение страны на фоне продолжающегося конфликта. При этом выводы о «неминуемом крахе» Украины являются оценкой самого издания.
«Трудно представить себе иное развитие конфликта, кроме одного: краха Украины, причем все более стремительного», — делает вывод автор статьи.
Ранее массированным ударам подверглись предприятия металлургической и радиоэлектронной промышленности Украины. В списке мишеней оказались один из крупнейших комбинатов Запорожья и «цифровой штаб» ВСУ в Киеве. Оказалось, что ПВО Украины не смогла сбить ни одной из запущенных дальнобойных ракет ВС РФ «Калибр» и «Оникс».
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