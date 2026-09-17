«Запорожсталь» показала кадры трущоб вместо цехов после прилёта двух ракет
Обложка © «Метинвест»
Металлургический комбинат «Запорожсталь» показал последствия атаки ВС РФ в ночь на 17 сентября, в результате которой были повреждены объекты предприятия. Как сообщили в компании «Метинвест», по территории комбината нанесли удар двумя баллистическими ракетами.
Фото © «Метинвест»
Эпицентры ударов пришлись на территории производственных цехов. В результате были серьёзно повреждены инженерные коммуникации, железнодорожная инфраструктура и часть оборудования. Цеха превратились в трущобы. На предприятии заявили, что это уже четвёртая атака на «Запорожсталь» за последний месяц. По данным компании, с августа по предприятию было выпущено в общей сложности 17 баллистических ракет.
После предыдущих ударов комбинат получил повреждения технологического оборудования, энергосистемы и производственных объектов. Сейчас специалисты разбирают завалы и оценивают масштаб ущерба.
Этой ночью массированным ударам подверглись предприятия металлургической и радиоэлектронной промышленности, объекты военно-промышленного комплекса, а также энергетическая и транспортная инфраструктура Украины. В списке целей оказались один из крупнейших комбинатов Запорожья и «цифровой штаб» ВСУ в Киеве. При этом ПВО не смогла сбить ни одной из запущенных дальнобойных ракет ВС РФ «Калибр» и «Оникс».
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