«Запорожсталь» показала кадры трущоб вместо цехов после прилёта двух ракет

Металлургический комбинат «Запорожсталь» показал последствия атаки ВС РФ в ночь на 17 сентября, в результате которой были повреждены объекты предприятия. Как сообщили в компании «Метинвест», по территории комбината нанесли удар двумя баллистическими ракетами.

Эпицентры ударов пришлись на территории производственных цехов. В результате были серьёзно повреждены инженерные коммуникации, железнодорожная инфраструктура и часть оборудования. Цеха превратились в трущобы. На предприятии заявили, что это уже четвёртая атака на «Запорожсталь» за последний месяц. По данным компании, с августа по предприятию было выпущено в общей сложности 17 баллистических ракет.