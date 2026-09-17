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Регион
Опубликовано 17 сентября, 07:28

Зеленский заявил о повреждении энергоинфраструктуры в Киеве и Одессе

Обложка © ТАСС / Abaca Press

Обложка © ТАСС / Abaca Press

Энергетические объекты Украины получили повреждения в ночь на 17 сентября в Киеве, Одессе, а также в Сумской и Одесской областях. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

«Обстреляли энергетические объекты в Сумской и Одесской областях», — заявил он.

Минэнерго страны, в свою очередь, заявило о перебоях с электроснабжением в ряде регионов. По данным ведомства, без света остались районы в Днепропетровской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

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Напомним, в ночь на 17 сентября российские войска нанесли массированный и групповые удары по объектам на территории Украины. По данным Минобороны РФ, целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, металлургической и радиоэлектронной промышленности, энергетическая и транспортная инфраструктура. Ведомство заявило о поражении объектов в Киеве и Киевской области, Запорожской и Одесской областях, включая производства беспилотников, комбинат «Запорожсталь», предприятие «Искра», энергетические объекты и мосты через Днестр. Кроме того, Минобороны сообщило об ударах по двум сухогрузам, которые, по утверждению российской стороны, перевозили грузы военного назначения.

Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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