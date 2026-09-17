ВС РФ ударили по «Запорожстали» — одному из крупнейших комбинатов Запорожья

Российские войска нанесли удары по промышленным объектам в Запорожской области, включая металлургический комбинат «Запорожсталь» и предприятие радиоэлектронной отрасли. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, поражённые объекты использовались в интересах украинской промышленности. Среди них оказался один из крупнейших металлургических комплексов региона.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские подразделения взяли Орехов в Запорожской области в полуохват. Украинская оборона в районе города испытывает проблемы после продвижения российских сил к трассе Н-08 и освобождения Новопавловки, однако полной блокады населённого пункта пока нет.