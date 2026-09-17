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Опубликовано 17 сентября, 07:17

ВС РФ ударили по «Запорожстали» — одному из крупнейших комбинатов Запорожья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Klochkov SCS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Klochkov SCS

Российские войска нанесли удары по промышленным объектам в Запорожской области, включая металлургический комбинат «Запорожсталь» и предприятие радиоэлектронной отрасли. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, поражённые объекты использовались в интересах украинской промышленности. Среди них оказался один из крупнейших металлургических комплексов региона.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российские подразделения взяли Орехов в Запорожской области в полуохват. Украинская оборона в районе города испытывает проблемы после продвижения российских сил к трассе Н-08 и освобождения Новопавловки, однако полной блокады населённого пункта пока нет.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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