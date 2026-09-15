ВСУ угодили в капкан: Армия РФ сжимает кольцо у Орехова

Российские подразделения берут Орехов в полуохват. Согласно данным «Военной хроники», сплошного кольца вокруг населённого пункта пока нет, однако украинская сторона уже фактически сдала город. Авторы канала отмечают, что оборонительный район ВСУ может обвалиться гораздо раньше прогнозов.

Сообщается, что паника противника вызвана продвижением наших сил к трассе Н-08. Российские войска полностью освободили соседнюю Новопавловку. По словам авторов Telegram-канала, если эти сведения верны, последняя ниточка, соединяющая Орехов и Запорожье, перерезана

Напомним, ранее ВС РФ зашли в Орехов и Глухов. В Минобороны РФ сообщали об ударах операторов БПЛА по логистике ВСУ в районе Орехова: дроны уничтожали пикапы и наземные роботизированные комплексы противника, поддерживая продвижение российских войск.