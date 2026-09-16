Принял удар на себя: Автомат спас российского офицера от гибели во время атаки из миномётов

Автомат принял на себя осколок во время миномётного обстрела и, по словам младшего лейтенанта Максима Ченцова, спас его от ранения. Офицер 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» рассказал об этом РИА «Новости».

Обстрел застал военнослужащего в укрытии на Днепропетровском направлении. Ченцов лёг на землю и прикрыл голову каской, а автомат оставил перед собой. Когда разрывы прекратились, офицер обнаружил, что сам не пострадал, однако оружие заклинило. Осмотрев автомат, он заметил застрявший в нём осколок.

«Засыпало всякой этой землёй, палками. Потом обнаружил, что автомат заклинило и не передёргивается. Обнаружил в нём осколок», — поделился младший лейтенант.

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