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Опубликовано 16 сентября, 14:49

Принял удар на себя: Автомат спас российского офицера от гибели во время атаки из миномётов

Автомат спас младшего лейтенанта ВС РФ от осколка при миномётном обстреле

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Автомат принял на себя осколок во время миномётного обстрела и, по словам младшего лейтенанта Максима Ченцова, спас его от ранения. Офицер 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» рассказал об этом РИА «Новости».

Обстрел застал военнослужащего в укрытии на Днепропетровском направлении. Ченцов лёг на землю и прикрыл голову каской, а автомат оставил перед собой. Когда разрывы прекратились, офицер обнаружил, что сам не пострадал, однако оружие заклинило. Осмотрев автомат, он заметил застрявший в нём осколок.

«Засыпало всякой этой землёй, палками. Потом обнаружил, что автомат заклинило и не передёргивается. Обнаружил в нём осколок», — поделился младший лейтенант.

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Татьяна Миссуми
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