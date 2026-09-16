Принял удар на себя: Автомат спас российского офицера от гибели во время атаки из миномётов
Автомат спас младшего лейтенанта ВС РФ от осколка при миномётном обстреле
Обложка © ТАСС / Александр Река
Автомат принял на себя осколок во время миномётного обстрела и, по словам младшего лейтенанта Максима Ченцова, спас его от ранения. Офицер 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» рассказал об этом РИА «Новости».
Обстрел застал военнослужащего в укрытии на Днепропетровском направлении. Ченцов лёг на землю и прикрыл голову каской, а автомат оставил перед собой. Когда разрывы прекратились, офицер обнаружил, что сам не пострадал, однако оружие заклинило. Осмотрев автомат, он заметил застрявший в нём осколок.
«Засыпало всякой этой землёй, палками. Потом обнаружил, что автомат заклинило и не передёргивается. Обнаружил в нём осколок», — поделился младший лейтенант.
Ранее российский военнослужащий с позывным Бритва спас 10-летнюю Софию под Константиновкой, получив тяжёлые ранения при её эвакуации. Бабушка и дедушка девочки погибли при ударе украинских дронов. Затем умерла мама, с которой она укрывалась в подвале. Следующие полтора месяца ребёнок провёл рядом с телом, питаясь сухими макаронами.
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