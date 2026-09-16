Боец Бритва спас девочку, которая полтора месяца жила в подвале с телом матери

Российский военнослужащий с позывным Бритва спас 10-летнюю Софию под Константиновкой, получив тяжёлые ранения при её эвакуации. По его словам, бабушка и дедушка девочки погибли при ударе украинских дронов. Затем умерла мама, с которой она укрывалась в подвале. Следующие полтора месяца ребёнок провёл рядом с телом, питаясь сухими макаронами.

«Я заходил в подвал одного из домов и ожидал увидеть там спрятавшегося боевика ВСУ. Но никак не маленькую девочку. Спустившись вниз, я первым делом услышал вопрос: «Вы русский? Я хочу к вам!», — отметил собеседник kp.ru.

Бритва повёл Софию к другим мирным жителям на российские позиции. Во время последующей атаки ВСУ он спрятал девочку под металлическим каркасом кровати и накрыл собой. Оба выжили, хотя их засыпало обломками.

Примерно за 300 метров до безопасного участка боец наступил на мину и получил ранения обеих ног. Девочка не пострадала. Бритва объяснил ей, как пользоваться рацией, чтобы добраться до его товарища, а сам отполз назад, отвлекая беспилотники.

Выжить раненому помог военный медик Атом. Бритва смог выбраться к эвакуационной группе, часть пути преодолев на коленях. Сейчас он лечится в Новочеркасске, а София живёт в социальном центре Донецка. Они регулярно созваниваются.

Ранее российский военнослужащий с позывным Резвый рассказал, как после подрыва на мине два дня самостоятельно добирался до своих позиций. Сослуживцы поддерживали военного с помощью БПЛА.