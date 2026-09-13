Боец СВО с оторванной ступнёй двое суток добирался к своим после подрыва на мине

Российский военнослужащий с позывным Резвый рассказал, как после подрыва на мине два дня самостоятельно добирался до своих позиций. О его истории пишет RT.

«Я в поле увидел дерево, большое дерево. Принял решение, что мне нужно до этого дерева добежать. Метров 150 я, может быть, пробежал — и подорвался на мине. Мне правую ногу оторвало — ступню. Я на одной ноге допрыгал до этого дерева», — рассказал Резвый.

Сослуживцы поддерживали военного с помощью БПЛА: ему доставили воду, лекарства и сигареты. Боец обработал раны, сделал укол обезболивающего и продолжил движение к своим. На последнем участке пути, когда до безопасной зоны оставалось около 800–900 метров, район начали проверять вражеские дроны. Резвому удалось добраться до своих до того, как его обнаружили.

Российские военнослужащие рассказывали о случаях взаимопомощи на поле боя. Ранее боец с позывным Малой рассказал, как тяжелораненый сослуживец помог ему выжить после боя за населённый пункт Червона Зирка. По словам военного, поддержка товарища стала решающим фактором в сложной ситуации.