До шести целей за вылет: Как дрон «Вещий Олег» перекрыл кислород ВСУ под Добропольем

Российские подразделения группировки «Центр» продолжают продвижение в направлении Доброполья, используя в том числе разведывательные БПЛА «Князь Вещий Олег». Аппараты помогают выявлять позиции и перемещения украинских сил, после чего по обнаруженным целям наносятся удары. Об этом Zvezdanews рассказал командир взвода разведывательных дронов Нафис Асадуллин.

Разведдроны «Князь Вещий Олег» помогают продвигаться к Доброполью. Видео © Zvezdanews

Перед запуском десятикилограммовые беспилотники проверяют на исправность бортовых систем, затем операторы направляют их в район позиций противника. Один из таких вылетов позволил обнаружить пункт управления украинскими дронами.

«Увидели, как из норы выходит противник, забегающий в дом. Доложили координаты на пункт управления. Было принято решение использовать ударные дроны FPV. Также расчеты молний и артиллерию. Противник был уничтожен», — рассказал Асадуллин.

За один полёт расчёт способен обнаружить до шести объектов. Среди выявленных целей, по словам военных, были РСЗО, стартовые площадки, личный состав и американская бронемашина Bradley.

Разведывательные аппараты также задействованы на южных подступах к Доброполью — в районах Красноподолья, Красноярского и Матяшево. Управляют дроном два специалиста: один прокладывает маршрут, второй занимается поиском целей. Одновременно российская пехота продолжает продвижение в самом городе.

Ранее Life.ru рассказывал о работе «Князя Вещего Олега» под Добропольем. Разведывательный БПЛА обнаружил позиции ВСУ, после чего по ним был нанесён артиллерийский удар.