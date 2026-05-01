Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

1 мая, 03:05

Разведдрон «Князь Вещий Олег» навёл артиллерию на позиции ВСУ под Добропольем

Разведдрон «Князь Вещий Олег». Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Расчёт новейшего разведывательного беспилотника «Князь Вещий Олег» выявил позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Добропольском направлении и навёл на них артиллерию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дрон работает в составе 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка группировки «Центр». В ходе разведывательного полёта операторы обнаружили в лесополосе опорный пункт противника и пункт управления БПЛА. Координаты передали на пункт управления огнём гаубичного дивизиона, после чего расчёт САУ «Мста-С» нанёс огневое поражение целям.

Кроме того, расчёт ЗРК «Бук-М2» группировки «Центр» перехватил две управляемые авиабомбы ВСУ на том же направлении. Цели были уничтожены на дальности 40 км и высоте 23 км — это позволило избежать жертв среди мирного населения ДНР. Также дроноводы группировки уничтожили 10 тяжёлых гексакоптеров ВСУ, которые противник использовал для логистики, связи и ударов.

Ни одна армия в мире сегодня не сможет справиться с роем БПЛА, заявил Медведев

Ранее стало известно, что на Добропольском направлении морпехи группировки «Центр» установили контроль над логистическими маршрутами Вооружённых сил Украины. Расчёты FPV-дронов 177-го полка морской пехоты взяли под контроль логистические маршруты ВСУ у Доброполья. Массированным рейдом по тылам уничтожены техника и живая сила противника. Российские дроны в свободной охоте уничтожили пикап с боеприпасами и живой силой, а также квадроциклы.

Виталий Приходько
