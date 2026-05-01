На Добропольском направлении морпехи группировки «Центр» установили контроль над логистическими маршрутами Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Расчёты FPV-дронов 177-го полка морской пехоты взяли под контроль логистические маршруты ВСУ у Доброполья. Массированным рейдом по тылам уничтожены техника и живая сила противника.

В Минобороны РФ уточнили, что российские дроны в свободной охоте уничтожили пикап с боеприпасами и живой силой, а также квадроциклы. Ударные беспилотники залетают в том числе на дороги, находящиеся даже под защитными сетями и укрытиями.

Ранее стало известно, что двое украинских военнослужащих вскоре предстанут перед российским судом. Их обвиняют в том, что в 2022 году они устроили «сафари» на мирного жителя Мариуполя и выпустили в него не менее 60 пуль. Речь идёт о солдатах 36-й бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрии Легеньком и Фариде Муждабаеве. По данным следствия, они действовали по приказу командира с позывным Людоед, наблюдая за происходящим через тепловизор. В отношении командира Михаила Мусько расследование продолжается.