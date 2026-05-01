Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 02:21

Российские морпехи перерезали логистические маршруты ВСУ у Доброполья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

На Добропольском направлении морпехи группировки «Центр» установили контроль над логистическими маршрутами Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Расчёты FPV-дронов 177-го полка морской пехоты взяли под контроль логистические маршруты ВСУ у Доброполья. Массированным рейдом по тылам уничтожены техника и живая сила противника.

В Минобороны РФ уточнили, что российские дроны в свободной охоте уничтожили пикап с боеприпасами и живой силой, а также квадроциклы. Ударные беспилотники залетают в том числе на дороги, находящиеся даже под защитными сетями и укрытиями.

14-я бригада ВСУ всё ещё голодает — скандал и отставки не изменили ситуацию

Ранее стало известно, что двое украинских военнослужащих вскоре предстанут перед российским судом. Их обвиняют в том, что в 2022 году они устроили «сафари» на мирного жителя Мариуполя и выпустили в него не менее 60 пуль. Речь идёт о солдатах 36-й бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрии Легеньком и Фариде Муждабаеве. По данным следствия, они действовали по приказу командира с позывным Людоед, наблюдая за происходящим через тепловизор. В отношении командира Михаила Мусько расследование продолжается.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar