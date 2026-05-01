Четырнадцатая бригада Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжает испытывать нехватку продовольствия на позициях. Скандал вокруг условий службы бойцов не привёл к реальным изменениям. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Новый командир бригады полковник Тарас Максимов, назначенный после отставки скандального Анатолия Лисецкого, видимо, решил, что пиар-акций с видеозвонками достаточно, чтобы заткнуть рты голодным солдатам», — сообщил информатор.

Сегодня появилось новое видео от бойцов 14-й бригады. На кадрах показаны хлеб с плесенью и сухой горох, сброшенный с коптера. Ситуация с питанием остаётся критической.

Напомним, украинское командование буквально морит голодом собственных бойцов. В Сети всплыли фото военнослужащих 2-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады, которые находятся на позициях без еды и воды. Автор поста бьёт тревогу: они буквально «теряют сознание и пьют дождевую воду». Судя по фото, те самые «киборги» Зеленского больше похожи на узников Освенцима.