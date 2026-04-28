Депутат Рады Безуглая признала системный голод ВСУ на передовых позициях
На Украине разгорается громкий скандал, связанный с условиями содержания армии на передовой. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сделала резонансное заявление, которое фактически является официальным признанием проблемы.
«Голод на позициях — системная проблема, а не частный случай», — написала в своём телеграм-канале парламентарий.
Официальное признание на высоком уровне последовало после того, как в сети появились многочисленные свидетельства самих военнослужащих и очевидцев о плачевном состоянии тылового обеспечения. Бойцы жаловались на отсутствие горячего питания, перебои с сухпайками и базовыми продуктами.
