30 апреля, 18:04

Ни одна армия в мире сегодня не сможет справиться с роем БПЛА, заявил Медведев

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на данный момент ни одна армия мира не способна эффективно противостоять «рою дронов». По его словам, речь идёт о сложной задаче, требующей применения современных технологий, включая искусственный интеллект.

Медведев посетил учебный центр Ленинградского военного округа. Видео © VK / Дмитрий Медведев

«Никто не снимал с повестки дня проблему «роя дронов», с которым, скажем по-честному, я думаю, сейчас нет возможности справиться ни у одной армии мира», — сказал зампред Совбеза.

Медведев добавил, что в будущем такие решения появятся по мере развития технологий и вычислительных возможностей.

«Костяк военной элиты»: Медведев объяснил, почему операторы БПЛА становятся ключевой силой

Напомним, что Дмитрий Медведев посетил учебный центр Ленинградского военного округа. По его словам, дроны сегодня играют ключевую роль на поле боя, фактически парализуя боевую активность в зонах гарантированного поражения.

BannerImage

Обложка © VK / Дмитрий Медведев

Полина Никифорова
