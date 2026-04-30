«Костяк военной элиты»: Медведев объяснил, почему операторы БПЛА становятся ключевой силой

Специалисты в сфере беспилотников в будущем станут основой военной элиты России. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения учебного центра Ленинградского военного округа.

По его словам, развитие беспилотных систем уже меняет характер боевых действий. Медведев подчеркнул, что люди, которые сейчас учатся работать с БПЛА или уже имеют такой опыт, будут играть всё более важную роль.

«Берегите себя, пожалуйста, потому что это действительно важно и для вас лично, для ваших близких, и для нашей страны, поскольку — скажу красивую вещь, но правильную, мне кажется, — всё равно те, кто сейчас занимается беспилотниками, это будущий костяк военной элиты. А военная элита нашей стране нужна», — указал Медведев.

Он также отметил, что беспилотники сегодня серьёзно влияют на ситуацию на поле боя. По оценке зампреда Совбеза, именно они во многом ограничивают боевую активность сторон.

«Сейчас беспилотники занимают такое место, вы сами это знаете, учитесь, а кто-то уже опыт имеет, — они вообще сковывают всю боевую активность в рамках так называемой kill zone, то есть зоны гарантированного уничтожения», — отметил политик.

Медведев добавил, что значение операторов и специалистов по беспилотным системам будет только расти. Их навыки становятся одним из ключевых факторов современной армии.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Подмосковье готовят операторов беспилотников. Специальный факультет запустили в Московском высшем общевойсковом командном училище. Больше половины курсантов уже имеют боевой опыт. Среди них — бывшие участники спецоперации, которые теперь осваивают управление БПЛА на профессиональном уровне. Инструкторами выступают командиры с фронтовой закалкой. Они передают курсантам не только технические навыки, но и практический опыт, полученный в боевых условиях.