Котопёс на передовой: Винтик из Луганска стал защитником операторов БПЛА от крыс
Необычный пёс, привезённый из Луганска, охраняет позиции рязанского подразделения беспилотников от нашествия крыс. Его историю Life.ru рассказал «Народный фронт».
Котопёс Винтик из Луганска стал защитником российских военных от крыс. Видео © Предоставлено пресс-службой «Народного фронта»
Боец с позывным Зула рассказал, что его собаку зовут Винтик и он прибыл на фронт в 2024 году. Живя с кошками, Винтик перенял их привычки, но в борьбе с грызунами оказался даже более эффективным. Его помощь особенно ценна зимой, когда крысы пытаются проникнуть в блиндажи, угрожая продуктам и дорогостоящей электронике дронов.
Винтик — главный специалист по ночной охоте на крыс, всегда с привлечением кошачьей братии. Утром он демонстрирует добычу. Военные отмечают: крыс стало гораздо меньше. Причина не только в его меткости, но и в том, что сам запах пса — мощное средство отпугивания.
Представители «Народного фронта», которые регулярно оказывают гуманитарную поддержку подразделениям на Бахмутском направлении, пообещали включить в следующий груз специальные лакомства для бойца Винтика.
Ранее сообщалось, что кот с выразительными «гусарскими усами», спасённый из зоны СВО и получивший позывной Хвост, был доставлен в Москву. Животное теперь имеет столичную прописку и находится на комплексном обследовании в Советской ветеринарной клинике.
Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.
Обложка © Фото предоставлено пресс-службой «Народного фронта»