Медведев приехал в учебный центр Ленинградского военного округа
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посетил учебный центр Ленинградского военного округа. Об этом он сообщил в соцсети «Вконтакте», приложив видеозапись своего визита.
Медведев посетил учебный центр Ленинградского военного округа.
Зампред Совбеза выразил уверенность, что специалисты по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) в будущем составят основу военной элиты страны. По его словам, дроны сегодня играют ключевую роль на поле боя, фактически парализуя боевую активность в зонах гарантированного поражения. Медведев подчеркнул важность работы операторов БПЛА, назвав их будущим костяком вооружённых сил.
Ранее Медведев предложил добавить изучение беспилотников в школьную программу. По его словам, современные школьники должны получать актуальные знания, связанные с безопасностью и новыми технологиями.
