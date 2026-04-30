Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 апреля, 17:49

Медведев приехал в учебный центр Ленинградского военного округа

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посетил учебный центр Ленинградского военного округа. Об этом он сообщил в соцсети «Вконтакте», приложив видеозапись своего визита.

Медведев посетил учебный центр Ленинградского военного округа. Видео © VK / Дмитрий Медведев

«Учебный центр Ленинградского военного округа», — подписал кадры Медведев.

Зампред Совбеза выразил уверенность, что специалисты по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) в будущем составят основу военной элиты страны. По его словам, дроны сегодня играют ключевую роль на поле боя, фактически парализуя боевую активность в зонах гарантированного поражения. Медведев подчеркнул важность работы операторов БПЛА, назвав их будущим костяком вооружённых сил.

Медведев заявил о наличии у России оружия страшнее «Орешника» и «Посейдона»
Ранее Медведев предложил добавить изучение беспилотников в школьную программу. По его словам, современные школьники должны получать актуальные знания, связанные с безопасностью и новыми технологиями.

Обложка © VK / Дмитрий Медведев

Наталья Демьянова
