Медведев приехал в учебный центр Ленинградского военного округа

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посетил учебный центр Ленинградского военного округа. Об этом он сообщил в соцсети «Вконтакте», приложив видеозапись своего визита.

Медведев посетил учебный центр Ленинградского военного округа. Видео © VK / Дмитрий Медведев

«Учебный центр Ленинградского военного округа», — подписал кадры Медведев.

Зампред Совбеза выразил уверенность, что специалисты по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) в будущем составят основу военной элиты страны. По его словам, дроны сегодня играют ключевую роль на поле боя, фактически парализуя боевую активность в зонах гарантированного поражения. Медведев подчеркнул важность работы операторов БПЛА, назвав их будущим костяком вооружённых сил.

Ранее Медведев предложил добавить изучение беспилотников в школьную программу. По его словам, современные школьники должны получать актуальные знания, связанные с безопасностью и новыми технологиями.