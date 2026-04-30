30 апреля, 09:43

Медведев предложил включить в школьную программу изучение БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил добавить изучение беспилотников в школьную программу. Об этом он заявил на марафоне «Знание. Первые». По его словам, современные школьники должны получать актуальные знания, связанные с безопасностью и новыми технологиями.

«Очень важно, чтобы современные школьники получали актуальные знания об основах безопасности в широком смысле этого слова. Не то, что там иногда на пальцах объясняют, а чтобы те же самые беспилотники можно было бы посмотреть в школе, потому что это реально наша современная жизнь — и гражданская, и, к сожалению, военная», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что важно объяснять принципы работы беспилотных и безэкипажных систем, поскольку за ними будущее. Инициатива направлена на обновление образовательных программ с учётом современных технологических реалий.

Медведев о вооружениях России: У нас есть всё, что есть у них, но у них нет того, что есть у нас
Медведев о вооружениях России: У нас есть всё, что есть у них, но у них нет того, что есть у нас

Ранее Дмитрий Медведев заявил о наличии у России перспективных образцов вооружений помимо уже известных систем. По словам политика, в арсенале есть и другие разработки, однако их подробности он раскрывать не стал.

Полина Никифорова
