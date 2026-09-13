«Почти неделю был со мной»: Боец ВС РФ рассказал, как его спас тяжелораненый товарищ

Российский военнослужащий с позывным Малой рассказал, как тяжелораненый сослуживец помог ему выжить после боя за Червоную Зирку. Свою историю боец рассказал в беседе с RT.

Тяжелораненый сослуживец спас российского бойца. Видео © RT

Малой получил серьёзные ранения ноги и руки и не мог самостоятельно оказать себе помощь. Его товарищ Змей также был ранен в спину и не мог ходить, однако сумел добраться до Малого ползком и перевязал его.

«Понял, что я не могу сам себя забинтовать. У меня были перебиты нога и левая рука. Давай кричать: «Змей, Змей!» А он тоже тяжёлый — «триста» в спину, ходить он не мог. И всё — он ползком-ползком до меня, помог мне перебинтоваться», — сказал солдат.

По его словам, после этого Змей почти неделю присматривал за ним, помогая с перевязками. Боец уверен, что погиб бы без помощи своего товарища.

Малой также вспомнил другой эпизод — бой в районе Новомихайловки в ДНР. Вместе с сослуживцами он занял опорный пункт на водокачке в тылу противника, после чего подразделению пришлось несколько суток отражать атаки.

«Противник тоже долго потом пытался, контратаковал каждый день. Держали оборону четыре дня», — поделился Малой.

Ранее Life.ru рассказывал, как российский оператор БПЛА спас тяжелораненого сослуживца. Боец с позывным Медик остановил кровотечение после ранения товарища в шею, перевязал его и помог доставить пострадавшего к эвакуационной группе.