«Почти неделю был со мной»: Боец ВС РФ рассказал, как его спас тяжелораненый товарищ
Боец ВС РФ Малой рассказал, как раненый сослуживец спас ему жизнь
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Российский военнослужащий с позывным Малой рассказал, как тяжелораненый сослуживец помог ему выжить после боя за Червоную Зирку. Свою историю боец рассказал в беседе с RT.
Тяжелораненый сослуживец спас российского бойца. Видео © RT
Малой получил серьёзные ранения ноги и руки и не мог самостоятельно оказать себе помощь. Его товарищ Змей также был ранен в спину и не мог ходить, однако сумел добраться до Малого ползком и перевязал его.
«Понял, что я не могу сам себя забинтовать. У меня были перебиты нога и левая рука. Давай кричать: «Змей, Змей!» А он тоже тяжёлый — «триста» в спину, ходить он не мог. И всё — он ползком-ползком до меня, помог мне перебинтоваться», — сказал солдат.
По его словам, после этого Змей почти неделю присматривал за ним, помогая с перевязками. Боец уверен, что погиб бы без помощи своего товарища.
Малой также вспомнил другой эпизод — бой в районе Новомихайловки в ДНР. Вместе с сослуживцами он занял опорный пункт на водокачке в тылу противника, после чего подразделению пришлось несколько суток отражать атаки.
«Противник тоже долго потом пытался, контратаковал каждый день. Держали оборону четыре дня», — поделился Малой.
Ранее Life.ru рассказывал, как российский оператор БПЛА спас тяжелораненого сослуживца. Боец с позывным Медик остановил кровотечение после ранения товарища в шею, перевязал его и помог доставить пострадавшего к эвакуационной группе.
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