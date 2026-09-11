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Специальная военная операция

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Опубликовано 11 сентября, 13:22

ВСУ боятся вступать в контактный бой с российскими бойцами, заявил участник СВО

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Украинские военные стараются избегать прямого столкновения с российскими бойцами и делают ставку на использование беспилотников, рассказал боец ВС РФ. По его словам, ВСУ запускают большое количество дронов по тыловым районам. Только за август бойцы мобильных оперативных групп 270-го полка 42-й дивизии уничтожили 30 вражеских беспилотников.

Военный отметил, что в тылу мобильные оперативные группы сопровождают технику и грузы. БПЛА стараются сбивать в воздухе, чтобы детонация произошла в небе.

«Враг хитрый. Но если он хитрый, он нам полезен. Мы учимся», — подчеркнул собеседник RT.

Всё лето в зимнем: Пленный боец ВСУ рассказал, как украинское командование «одевало» солдат
Всё лето в зимнем: Пленный боец ВСУ рассказал, как украинское командование «одевало» солдат

Ранее боец СВО Витёк рассказал, как жители приграничья поддерживают разведчиков ВС РФ. По его словам, граждане помогают бойцам и предупреждают их о приближении вражеских FPV-дронов.

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Борис Эльфанд
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