ВСУ боятся вступать в контактный бой с российскими бойцами, заявил участник СВО
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Украинские военные стараются избегать прямого столкновения с российскими бойцами и делают ставку на использование беспилотников, рассказал боец ВС РФ. По его словам, ВСУ запускают большое количество дронов по тыловым районам. Только за август бойцы мобильных оперативных групп 270-го полка 42-й дивизии уничтожили 30 вражеских беспилотников.
Военный отметил, что в тылу мобильные оперативные группы сопровождают технику и грузы. БПЛА стараются сбивать в воздухе, чтобы детонация произошла в небе.
«Враг хитрый. Но если он хитрый, он нам полезен. Мы учимся», — подчеркнул собеседник RT.
Ранее боец СВО Витёк рассказал, как жители приграничья поддерживают разведчиков ВС РФ. По его словам, граждане помогают бойцам и предупреждают их о приближении вражеских FPV-дронов.
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