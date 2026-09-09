Всё лето в зимнем: Пленный боец ВСУ рассказал, как украинское командование «одевало» солдат

Украинский пленный военнослужащий Андрей Дарьин заявил, что с января по август 2026 года проходил службу в утеплённой зимней форме из-за отсутствия необходимого вещевого обеспечения. Видео его беседы находится в распоряжении ТАСС.

«Вещевым продовольствием нас не обеспечивали. С января 2026 года по август <…> я проходил в зимней утеплеёной форме одежды», — сказал он.

Оказавшийся в плену боец также рассказал об обстоятельствах своего попадания в украинскую армию. Летом 2025 года его задержали сотрудники территориального центра комплектования — структуры, выполняющей функции военкоматов. Медицинское обследование выявило у него гипертонию второй степени и проблемы с сердцем. Несмотря на это, комиссия признала мужчину годным к службе без ограничений.

После прохождения медкомиссии Дарьина направили на подготовку в Харьковскую область. Позднее он оказался в зоне боевых действий. 21 августа 2026 года военнослужащий попал в плен к российской группировке войск «Север».

Ранее находящийся в российском плену автоматчик пограничной бригады ВСУ рассказал о денежных выплатах украинским военным за действия против российских военнослужащих. По его словам, за убийство одного российского бойца предусмотрено вознаграждение в размере 250 тысяч гривен, а за взятие военнослужащего в плен — 100 тысяч гривен.