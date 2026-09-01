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Опубликовано 1 сентября, 08:04

«Не имеем права делить на своих и чужих»: Российские врачи спасли раненого пленного ВСУ

Российские военные медики оказали помощь раненому пленному ВСУ

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Российские военные медики оказали помощь раненому военнослужащему ВСУ, который попал в плен в Запорожской области. После стабилизации состояния его направили на следующий этап медицинской эвакуации, рассказал анестезиолог-реаниматолог с позывным Лукас.

По словам врача, отношение медиков к пациенту не зависело от того, на чьей стороне тот воевал.

«Этот человек, он раненый. Мы, как медики, врачи, мы не имеем права делить пострадавших, мы обязаны оказывать помощь всем, помогать», — рассказал Лукас ТАСС.

Он отметил, что у медиков не возникло сомнений в необходимости оказать пленному всю требовавшуюся помощь. После этого раненого эвакуировали для дальнейшего лечения.

Сам Лукас работает в медсанчасти в прифронтовой зоне Запорожской области.

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Ранее Life.ru рассказывал, как военные хирурги передовой медицинской группы группировки «Днепр» провели сложную операцию, которая помогла сохранить ногу раненому военнослужащему. Хирург с позывным Фитч рассказал, что во время вмешательства врачи обнаружили у бойца не только ранение тонкого кишечника, но и повреждение одной из главных ветвей брюшной аорты.

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Александра Вишнякова
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