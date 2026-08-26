Врачи на передовой сделали невозможное: сложнейшая операция вернула бойцу шанс ходить

Военные хирурги передовой медицинской группы группировки «Днепр» провели сложную операцию, которая помогла сохранить ногу раненому военнослужащему. Хирург с позывным Фитч рассказал, что во время вмешательства врачи обнаружили у бойца не только ранение тонкого кишечника, но и повреждение одной из главных ветвей брюшной аорты.

Кишечник удалось быстро ушить, однако из-за травмы сосуда возникла угроза потери конечности. Медики приняли решение провести протезирование повреждённой ветви аорты, чтобы восстановить кровоснабжение ноги.

«Нами было принято решение провести уникальную операцию по протезированию ветви брюшной аорты, поскольку иначе у бойца погибла бы конечность на уровне тазобедренного сустава», — цитирует хирурга ТАСС.

Операция прошла успешно. После этого военнослужащего передали на следующий этап эвакуации, а затем доставили в госпиталь. По словам Фитча, коллеги сообщили, что состояние бойца стабильное, а конечность удалось сохранить. Сам военнослужащий передал врачам слова благодарности.

Передовые медики в зоне СВО работают не только с последствиями ранений, но и сами нередко оказываются в опасных ситуациях. В июне Life.ru рассказывал историю военного врача, которого во время перемещения между позициями атаковал дрон. По словам медика, сослуживец успел затолкать его в укрытие и накрыл собой в момент удара, после чего врач вернулся к работе и продолжил оказывать помощь бойцам.